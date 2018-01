Carlos Tevez , que fue presentado este martes como fichaje del Boca Juniors proveniente del Shanghái Shenhua chino, explicó que regresó al 'Xeneize' porque quiere ganar la Copa Libertadores de este año y que todavía sueña con jugar el Mundial de Rusia.



"Uno vuelve porque quiere ganar la Copa Libertadores, como todos los hinchas. Ya me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar, cumplir el sueño de ganar la séptima. Va más allá de si uno está o se fue o volvió, lo importante es ahora", dijo el delantero de 33 años en rueda de prensa.



"Quiero disfrutar estos dos años que firmé con Boca porque es lo último que me queda. Quiero disfrutar de todo, no me presiono porque sé que tengo que rendir dentro de la cancha, pero disfrutando y con alegría se me va a hacer mucho más fácil", añadió.



Tevez regresó a Boca luego de un breve paso por el Shanghai Shenhua. (Getty) Tevez regresó a Boca luego de un breve paso por el Shanghai Shenhua. (Getty)

El 'Apache' debutó en Boca Juniors en 2001 y dejó el club cuatro años más tarde para fichar por el Corinthians. Tras pasar por el West Ham, el Manchester United, el Manchester City y el Juventus, regresó al 'Xeneize' a mediados de 2015. A finales del año siguiente fichó por el Shanghái Shenhua por dos años.



"Quiero darle las gracias al club chino por poder liberarme y poder hoy estar de vuelta en casa y disfrutar esto que es lo más lindo. Las sensaciones obvio son buenas, maravillosas, de volver a sentir este sentimiento por dentro, que es único y la verdad que estoy muy contento", añadió.



El goleador señaló que no se arrepiente de haberse ido a China y que regresó en óptimas condiciones físicas. Además, dijo que sería "algo consagratorio" que el seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, lo cite para el Mundial de Rusia 2018.



"Si uno hace bien las cosas dentro de la cancha... Para un jugador de mi edad sería muy lindo estar en un Mundial", sostuvo Tevez, que disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.



Fuente: EFE