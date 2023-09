Boca vs. River juegan EN VIVO y EN DIRECTO. Revisa los horarios y canales para ver el partido ONLINE TV LIVE de la séptima fecha de la Liga Profesional en el Superclásico de Argentina, que se llevará a cabo este domingo 1 de octubre de 2023 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Sigue aquí, en Depor.com, la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos los detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

El clásico argentino promete a ser un show: Boca Juniors buscará una victoria ante River Plate para mantenerse en la lucha por la Copa de la Liga Profesional. En su último encuentro, los xeneizes empataron 0-0 contra Palmeiras a mitad de semana en la Copa Libertadores.

Asimismo, medios argentinos indican que Valentín Barco, destacada figura de Boca Juniors, podría estar disputando su último superclásico, ya que existe la posibilidad de que el jugador se traslade a Europa próximamente. El Manchester City ha mostrado interés en él y según TyC Sports, el club busca renovarle el contrato.

En cambio, el equipo de River Plate, a diferencia de Boca, no tiene compromisos internacionales que le preocupen y llegará al partido con más días de descanso. Su último enfrentamiento fue contra Banfield en la Copa de la Liga, que concluyó 1-1 en el grupo A del torneo. Cabe de resaltar, que los Millonarios no ganan en el campo de Boca desde el 2018.

¿A qué hora comienza Boca vs. River?

Si no quieres perderte ni un minuto del clásico argentino entre Boca y River, el partido comienza a las 12:00 de la tarde, hora de Perú, y dos horas más tarde en Argentina. Recuerda que en Depor podrás ver todas las incidencias del partido y mucho más.

México: 11:00 a.m

Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Paraguay, Chile y Uruguay: 2:00 p.m

¿Dónde y cómo ver Boca vs. River?

Boca vs. River promete ser un clásico de infarto. El encuentro argentino se podrá ver a través de ESPN, TNT Sports, Star Plus, AFA Play, Paramount (Estados Unidos), TyC Sports Internacional (Estados Unidos), Fanatiz y Fútbol Libre TV. No recomendamos este último canal debido a que se trata de una emisión pirata.

Boca vs. River: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson.

Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; Miguel Borja.





