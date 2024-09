Este sábado 28 de septiembre, Boca vs. Belgrano chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Julio César Villagra de Córdoba. El compromiso, válido por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina, iniciará a las 8:00 de la noche (hora argentina, dos horas menos en Perú) y se podrá ver en América Latina por las señales de ESPN y Disney Plus en América Latina; mientras que en territorio argentino será transmitido por TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El ‘Xeneize’ llega a este partido tras perder por 1-0 ante River en el Superclásico. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

El fuerte cruce de 'Chiquito' Romero con hinchas de Boca tras caer ante River. (Video: ESPN)