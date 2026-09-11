transmitió el choque entre vs. tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming. Recuerda que este evento estuvo programado para este viernes 11 de septiembre en La Bombonera, a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de TNT Sports, pudiste seguir la televisación de ESPN y Disney Plus Premium. No recomendamos Pelota Libre TV.

En La Bombonera, Boca vs. Central Córdoba chocan por el Torneo Clausura 2026. (Video: Boca Juniors)
En La Bombonera, Boca vs. Central Córdoba chocan por el Torneo Clausura 2026. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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