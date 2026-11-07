transmitió el compromiso entre vs. este sábado 7 de noviembre desde la 5:30 p.m. en Argentina y desde las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento según la organización? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a las 2:30 p.m. y en España a las 9:30 p.m. Recuerda que ESPN y Disney Plus son las otras opciones para mirar este partidazo en gran parte del territorio latinoamericano. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!

Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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