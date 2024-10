Sigue la transmisión. Boca vs. Deportivo Riestra juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 27 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina), desde el estadio La Bombonera. El partido será válido por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina. La transmisión de este partido será por la señal de TNT Sports en Argentina. Por otro lado, será visto en ESPN y Disney Plus en Latinoamérica. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Revisa la siguiente guía de horarios y canales.

Boca se prepara para enfrentar a Riestra. (Video: Boca Juniors)