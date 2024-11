Boca vs. Huracán enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Tomás Adolfo Ducó en la Liga Profesional Argentina. El partido -válido por la fecha 24- se realizará este sábado 23 de noviembre desde las 7:45 p.m. (hora peruana y dos más en territorio argentino). Los ‘Xeneizes’ salen por la victoria en una complicada visita ante el segundo lugar de la tabla de posiciones. El encuentro será transmitido a través de ESPN para toda América Latina, así como también por la plataforma streaming de Disney Plus. En Argentina, podrás verlo a través de TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.

Boca Juniors se alista para su próximo partido. (Video: Boca Juniors)