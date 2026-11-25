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TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
TNT Sports transmitirá el partido Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO | EN DIRECTO por la Liga Profesional Argentina por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium.
TNT Sports transmitirá el partido Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO | EN DIRECTO por la Liga Profesional Argentina por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 25 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y seis horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), puedes seguir la televisación de TNT Sports para todo el pueblo argentino. No recomendamos Pelota Libre TV. El compromiso se jugará en La Bombonera.
Boca vs. Independiente Rivadavia chocan en un duelo decisivo por los play-offs de la Liga Profesional de Argentina. (Video: El Canal de Boca)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.