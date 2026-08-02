TNT Sports transmitirá el compromiso entre Boca vs. Newell’s EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 2 de agosto desde las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio del encuentro según la Liga Profesional? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 10:00 p.m.. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TyC Sports, ESPN y Disney Plus son las otras opciones para seguir este compromiso.

¿Cómo ver TNT Sports para seguir Boca vs. Newell’s?

La manera más directa de seguir el partido entre Boca y Newell’s es mediante una suscripción a un operador que incluya la señal de TNT Sports. Los usuarios podrán disfrutar de toda la cobertura del Torneo Clausura desde su televisor.

¿Cómo ver TNT Sports por internet para seguir Boca vs. Newell’s?

Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante las plataformas oficiales de los operadores que incluyan TNT Sports o a través de los servicios habilitados para su transmisión online, iniciando sesión con una cuenta activa.

¿Cómo ver TNT Sports desde el celular para seguir Boca vs. Newell’s?

Los aficionados pueden utilizar la aplicación de su operador de televisión o la plataforma correspondiente para acceder a TNT Sports desde dispositivos Android o iPhone y seguir el partido en vivo.

¿Cómo ver TNT Sports desde una tablet para seguir Boca vs. Newell’s?

Las tablets también permiten disfrutar del encuentro mediante las aplicaciones compatibles con TNT Sports o desde el navegador web, iniciando sesión con una cuenta válida.

¿Cómo ver TNT Sports en Smart TV para seguir Boca vs. Newell’s?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden instalar la aplicación del servicio correspondiente, iniciar sesión y acceder a la señal de TNT Sports para seguir el compromiso en pantalla grande.

¿Cómo ver TNT Sports desde una PC o laptop para seguir Boca vs. Newell’s?

Otra posibilidad es ingresar al portal web del servicio que transmite TNT Sports desde una computadora. Tras iniciar sesión, se podrá acceder a la señal en vivo del partido.

¿Cómo ver TNT Sports con una cuenta de TV por suscripción para seguir Boca vs. Newell’s?

Los clientes de operadores que ofrecen TNT Sports suelen tener acceso tanto a la señal tradicional como a los servicios digitales asociados. Esto permite seguir el encuentro desde múltiples dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

¿Cómo ver TNT Sports en varios dispositivos para seguir Boca vs. Newell’s?

Dependiendo del plan contratado, el servicio permitirá acceder simultáneamente desde distintos equipos. Así, los aficionados podrán seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)