TNT Sports transmitió el compromiso entre Boca vs. Platense este sábado 15 de agosto desde las 9:30 p.m. en Argentina, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento? En Perú, Colombia y Ecuador comenzó a las 7:30 p.m., mientras que en México será desde las 6:30 p.m. y en España a las 2:30 a.m. del domingo 16 de agosto. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN Premium y TNT Sports son las opciones para mirar este cruce en Argentina.

¿Cómo ver TNT Sports para seguir Boca vs. Platense?

La manera más directa de seguir el partido entre Boca y Platense es mediante una suscripción que incluya la señal de TNT Sports. Los usuarios podrán sintonizar el canal correspondiente y disfrutar de toda la cobertura del Torneo Clausura 2026 desde su televisor.

¿Cómo ver TNT Sports por internet para seguir Boca vs. Platense?

Quienes prefieran el streaming pueden acceder al encuentro mediante las plataformas oficiales que tengan disponible TNT Sports. Solo deben iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la señal correspondiente para ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TNT Sports desde el celular para seguir Boca vs. Platense?

Los aficionados pueden utilizar las aplicaciones oficiales compatibles con TNT Sports en dispositivos Android o iPhone. Solo es necesario iniciar sesión con una cuenta activa y acceder a la señal en vivo para seguir todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo ver TNT Sports desde una tablet para seguir Boca vs. Platense?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario ingresar a la plataforma de streaming compatible con TNT Sports, iniciar sesión y seleccionar la señal que transmite el compromiso.

¿Cómo ver TNT Sports en Smart TV para seguir Boca vs. Platense?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden acceder a las aplicaciones de streaming que ofrecen TNT Sports. Una vez dentro, podrán seleccionar la transmisión del partido entre Boca y Platense y disfrutarlo en pantalla grande.

¿Cómo ver TNT Sports desde una PC o laptop para seguir Boca vs. Platense?

Otra posibilidad es ingresar desde una computadora a la plataforma oficial que tenga habilitada la señal de TNT Sports. Tras iniciar sesión con el usuario y contraseña, se podrá acceder a la transmisión en vivo y seguir el partido sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver TNT Sports con una cuenta de streaming para seguir Boca vs. Platense?

Los usuarios que cuenten con un plan compatible podrán acceder a TNT Sports mediante sus credenciales de la plataforma contratada. Esto permite seguir el encuentro desde distintos dispositivos, según las condiciones del servicio.

¿Cómo ver TNT Sports en varios dispositivos para seguir Boca vs. Platense?

Dependiendo del plan contratado, las plataformas de streaming pueden permitir el acceso desde distintos equipos. Así, los aficionados podrán seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)