TNT Sports transmitirá EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el duelo de Boca vs. Riestra por STREAMING desde el Estadio Guillermo Laza. Además de TNT Sports, canal con los derechos para Argentina y su alternativa digital en la plataforma de pago de TNT Sports GO. También lo transmitirá ESPN para todo Latinoamérica; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Cómo ver Boca vs. Riestra por TNT Sports EN VIVO?

Los usuarios que cuenten con un operador de televisión por suscripción y tengan contratado el Pack Fútbol podrán disfrutar del partido en vivo desde su televisor sintonizando la señal de TNT Sports. Además de la transmisión del encuentro, el canal contará con programas especiales en la previa, análisis tácticos desde el campo de juego y la participación de su habitual equipo de relatores y comentaristas.

¿Cómo ver Boca vs. Riestra por TNT Sports desde el celular?

Para ver el partido desde un teléfono móvil, es necesario descargar la aplicación TNT Sports GO (o utilizar la aplicación móvil de tu cableoperador, como Flow, DGO o Telecentro Play). Desde allí, deberás iniciar sesión con los datos de tu proveedor de TV paga, verificar que tienes activo el Pack Fútbol, y podrás seguir la transmisión en directo del encuentro.

¿Cómo descargar la aplicación de TNT Sports GO para ver Boca vs. Riestra?

La aplicación oficial de TNT Sports GO está disponible de forma gratuita en la Google Play Store para Android y en la App Store para iPhone y iPad. Una vez instalada, el sistema te pedirá vincular la cuenta de tu proveedor de cable para validar tu suscripción al Pack Fútbol y así habilitar el reproductor con el partido.

¿En qué dispositivos puedo ver la señal de TNT Sports por internet?

A través de TNT Sports GO y las plataformas de los operadores de TV, el canal es compatible con computadoras (ingresando vía navegador web), celulares Android, iPhone, tablets y dispositivos para transmitir a la pantalla como Chromecast o Apple TV.

¿Necesito tener televisión por cable para ver Boca vs. Riestra en TNT Sports?

Sí. A diferencia de las plataformas de streaming cien por ciento independientes, para acceder a la señal de TNT Sports y ver el partido en vivo de la Liga Profesional es requisito indispensable contar con un servicio de televisión por cable o satelital activo y haber contratado de forma adicional el Pack Fútbol.

¿TNT Sports transmite todos los partidos del Torneo?

No. TNT Sports emite exactamente la mitad de los encuentros de cada fecha del campeonato argentino de Primera División, compartiendo los derechos televisivos con otra señal premium. Los aficionados deben consultar la grilla oficial de la liga en cada jornada para confirmar qué partidos irán por esta pantalla, como es el caso del duelo entre Boca y Riestra.

¿Boca vs. Riestra se puede ver en Smart TV por internet?

Sí. El encuentro podrá verse desde un Smart TV a través de las aplicaciones nativas de los operadores de TV paga (como Flow, DGO o Telecentro Play) instaladas en tu televisor. Solo es necesario abrir la app, ir a la guía de canales en vivo y seleccionar TNT Sports, siempre y cuando tu cuenta tenga el Pack Fútbol habilitado.

¿En qué países está disponible TNT Sports para ver el partido?

La señal de TNT Sports con esta transmisión en particular está destinada exclusivamente al territorio de la República Argentina. Para los aficionados que se encuentren en el extranjero, los partidos del torneo argentino suelen distribuirse a través de la plataforma oficial AFA Play o señales internacionales asociadas según el país de residencia.

Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)