transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 20 de septiembre desde las 10:45 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 9:45 a.m. y en España a las 5:45 p.m. ESPN y Disney Plus son las otras opciones para mirar este cruce. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!

Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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