Este jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (horario peruano), vs chocaron por la fecha 13 de la . ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tuvo los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Talleres EN DIRECTO: como ver ESPN y Disney Plus
TNT Sports EN VIVO, Boca vs. Talleres EN DIRECTO: como ver ESPN y Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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