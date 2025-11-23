TNT SPORTS, transmitirá EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING desde la Bombonera, el vs por los octavos de final ida de la . Te recordamos que también lo podrá verlo por ESPN en toda Latinoamérica, señal que en Perú está disponible en Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. En Argentina el horario de este partido será a las 6:00 p.m. (con dos horas menos en suelo peruano). No veas el partido en Pelota Libre TV, no lo recomendamos por ser señal pirata. Así que no te pierdas el duelo del 23 de noviembre y sigue cada detalle en Depor.

Boca vs Talleres por los octavos de final de la Liga Profesional | VIDEO: LPF
