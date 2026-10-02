Este desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, La Bombonera será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Boca vs. Unión se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Video: Boca)
Boca vs. Unión se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Video: Boca)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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