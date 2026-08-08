Este sábado 8 de agosto desde las 17:15 horas (horario peruano), Boca vs. Vélez chocaron por el Torneo Clausura 2026. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Tomas Adolfo Ducó fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Previa del Boca vs. Vélez:

¿Cómo ver TNT Sports para seguir Boca vs. Vélez?

Los aficionados en Argentina podrán ver el partido entre Boca Juniors y Vélez a través de TNT Sports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del Torneo Clausura 2026. El canal está disponible para los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol con su operador de televisión.

¿Cómo ver Boca vs. Vélez por TNT Sports en TV?

El encuentro será emitido EN VIVO por TNT Sports para los clientes de televisión por cable o fibra óptica que tengan habilitado el Pack Fútbol. La señal puede verse mediante operadores como Flow, Telecentro, DirecTV y otros servicios autorizados en Argentina.

¿Cómo ver TNT Sports desde el celular?

Los usuarios podrán seguir Boca vs. Vélez desde un teléfono Android o iPhone ingresando a la aplicación de su operador de TV o mediante TNT Sports GO, siempre que su servicio incluya el Pack Fútbol y la autenticación correspondiente.

¿Cómo ver TNT Sports en Smart TV?

El partido también podrá disfrutarse desde un Smart TV utilizando las aplicaciones compatibles del operador de televisión o TNT Sports GO, iniciando sesión con una cuenta vinculada a un servicio que incluya el Pack Fútbol.

¿Cómo ver Boca vs. Vélez desde una computadora?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una PC o laptop podrán acceder al sitio web de TNT Sports GO o a la plataforma online de su operador de TV, iniciar sesión y disfrutar de la transmisión en vivo del partido.

¿Qué necesito para ver TNT Sports EN VIVO?

Para acceder a la transmisión de Boca vs. Vélez por TNT Sports es indispensable contar con el Pack Fútbol contratado a través de un operador autorizado. Una vez activado el servicio, también será posible acceder a las plataformas digitales compatibles.

¿Qué otros partidos transmite TNT Sports?

Además de Boca vs. Vélez, TNT Sports ofrece la cobertura de distintos encuentros del Torneo Clausura 2026, junto con programación especial, análisis, entrevistas y contenidos relacionados con el fútbol argentino para los abonados al Pack Fútbol.

Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)