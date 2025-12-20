TNT Sports transmite (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) desde el Estadio Único de San Nicolás, el vs. por la final de la . Te recordamos que también lo podrás ver por ESPN en toda Latinoamérica, señal que en Perú está disponible en Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. En Argentina el horario de este partido es a las 6:00 p.m. (con dos horas menos en suelo peruano). No veas el partido en Pelota Libre TV, no lo recomendamos por ser señal pirata.

Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones | VIDEO: LFP
Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones | VIDEO: LFP
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS