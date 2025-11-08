Este domingo 9 de noviembre, desde las 16:30 en La Bombonera, se juega una nueva edición del superclásico Boca vs. River, un choque clave por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro llega con ambos equipos en momentos muy distintos, pero con la intensidad de siempre. Aquí te contamos dónde ver el Superclásico por TV y online en Argentina.

Boca afronta el duelo como líder de la Zona A, sosteniendo una campaña sólida y una ofensiva efectiva con promedio superior a un gol por partido. El Xeneize llega tras victorias ante Estudiantes (2-1) y Barracas Central (3-1), resultados que lo mantienen firme en la cima del torneo. Para los hinchas, este clásico será decisivo en sus aspiraciones.

River, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa una realidad distinta: es sexto en la Zona B y necesita sumar para acercarse a los primeros puestos. El Millonario viene de caer ante Gimnasia y de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia en una serie de penales. El superclásico aparece como el partido ideal para recomponer su camino.

Si estás buscando cómo seguir el partido, ya sea en televisión o vía streaming, aquí tienes toda la información necesaria para disfrutar TNT Sports EN VIVO y no perderte ningún detalle del clásico más importante del fútbol argentino.

¿Dónde ver el superclásico Boca vs. River EN VIVO en Argentina?

El partido Boca vs. River EN VIVO se podrá ver exclusivamente a través de TNT Sports, señal disponible para todos los usuarios con Pack Fútbol activado. Es la transmisión oficial para Argentina, con relatos, comentarios y cobertura completa del Superclásico desde La Bombonera.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre en La Bombonera. TNT Sports transmite el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO. (Video: @TNTSportsAR)

¿Cómo ver TNT Sports por TV en Argentina?

Para ver TNT Sports en televisión, necesitas tener contratado el Pack Fútbol a través de tu operadora. Según la información pública disponible:

Flow (Cablevisión) : Canal 124 / 1124 HD

: Canal 124 / 1124 HD Telecentro : Canal 111 / 1017 HD

: Canal 111 / 1017 HD DirecTV : Canal 603 / 1603 HD

: Canal 603 / 1603 HD Movistar TV: Canal 604 / 1604 HD

Debes verificar en tu proveedor que el Pack Fútbol esté activo, ya que TNT Sports es un canal premium.

¿Cómo ver TNT Sports online por streaming en Argentina?

Para ver TNT Sports online, puedes hacerlo mediante:

TNT Sports Go : plataforma oficial para usuarios con Pack Fútbol , disponible en móviles, tablets y computadoras.

: plataforma oficial para usuarios con , disponible en móviles, tablets y computadoras. Flow App, DGO (DirecTV Go) y Telecentro Play: permiten ver el canal en vivo si lo tienes contratado en tu plan de TV.

Es importante tener tu cuenta vinculada al servicio de TV para acceder al contenido en streaming sin restricciones.