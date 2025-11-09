El país se detiene este domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:30 horas de Buenos Aires, con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en una Bombonera colmada. Más que un partido, es el duelo que define orgullo, futuro y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¿Quieres mirar el partido por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Xeneizes y Millonarios transitaron una campaña para el olvido: estuvieron lejos de celebrar en la Copa Libertadores, fueron eliminados precozmente en el Mundial de Clubes y carecieron de alegrías en el torneo Apertura y la Copa Argentina.

Ambos encaran la penúltima fecha de la fase regular del Clausura como una oportunidad para tratar de llegar a las instancias decisivas y, de paso, complicar al eterno adversario.

Leandro Paredes, capitán de los Xeneizes, y Juan Fernando Quintero, figura del Millonario, dieron un anticipo del clima del encuentro en la conferencia de prensa del jueves junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el árbitro Nicolás Ramírez.

Paredes, que regresó al club tras doce años en Europa, jugará su primer Superclásico como titular desde su vuelta. “Es un partido especial, uno de los más importantes de mi carrera”, afirmó el mediocampista de la selección argentina. Boca llega fortalecido: acumula cuatro victorias consecutivas, lidera el Grupo A con 23 puntos y, si gana, asegurará su clasificación a la Libertadores. Paredes destacó que el equipo está enfocado únicamente en su propio rendimiento y en sostener el buen momento futbolístico alcanzado.

En la vereda opuesta, River atraviesa una etapa difícil. Suma siete derrotas en sus últimos diez encuentros, incluidas cuatro caídas consecutivas en el Monumental. Quintero, que forma una dupla clave con Echeverri en el mediocampo, reconoció la crisis, pero lanzó un mensaje de optimismo: “Es el momento para dar el golpe en la mesa”. El colombiano también reforzó el respaldo al técnico Marcelo Gallardo, quien renovó contrato pese a un año sin títulos: “El apoyo para él es grandísimo, en los momentos duros es donde se demuestra”.

Con realidades opuestas y la Bombonera lista para un clima de máxima tensión, el Superclásico promete ser un punto de inflexión para ambos equipos. Boca buscará consolidar su levantada y sellar su pase a la Libertadores, mientras River intentará encontrar en el clásico la reacción que le devuelva confianza. Argentina vivirá una tarde de pura pasión, con dos equipos y millones de hinchas dispuestos a dejarlo todo por la gloria.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico Argentino 2025?

Puedes obtener ESPN Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta forma, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina. Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

* Cabe señala que este servicio solo se encuentra disponible en Argentina.

¿Cómo mirar Boca Juniors- River Plate EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes mirar la señal de ESPN Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO) y Telecentro Play. De esta forma, podrás ver el duelo entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura Betano 2025.

¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con ESPN Premium:

Horario, TV y dónde ver en vivo Boca Juniors vs. River Plate

Día : Domingo 09 de noviembre de 2025

: Domingo 09 de noviembre de 2025 Horario : 16:30 (Buenos Aires)

: 16:30 (Buenos Aires) TV : ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow

: ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow Evento : Fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025 de la Liga Profesional 2025

: Fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025 de la Liga Profesional 2025 Lugar: Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina