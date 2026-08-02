TNT Sports transmitió el compromiso entre River Plate vs. Rosario Central este domingo 2 de agosto desde las 7:15 p.m. en Argentina. En Perú, Colombia y Ecuador el partido comenzó a las 5:15 p.m., en México a las 2:15 p.m., en Chile a las 4:15 p.m. y en España a las 12:15 a.m.. Además de TNT Sports, podrás seguir la transmisión mediante ESPN Premium y Disney Plus, según la disponibilidad en cada país. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa del partido:

¿Cómo ver TNT Sports para seguir River Plate vs. Rosario Central?

La manera más directa de seguir el partido entre River Plate y Rosario Central es mediante una suscripción que incluya TNT Sports. Los usuarios podrán disfrutar de la transmisión en vivo desde el televisor a través de los operadores habilitados.

¿Cómo ver TNT Sports por Disney Plus para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante Disney Plus, siempre que el servicio incluya la transmisión de TNT Sports o las señales habilitadas para este compromiso. Solo deberán iniciar sesión con una cuenta activa y seleccionar el evento en vivo.

¿Cómo ver TNT Sports por internet para seguir River Plate vs. Rosario Central?

TNT Sports también podrá seguirse por internet mediante las plataformas autorizadas que incluyan la señal. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver TNT Sports desde el celular para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Los aficionados podrán descargar la aplicación correspondiente en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿Cómo ver TNT Sports desde una tablet para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del encuentro. Solo será necesario ingresar a la aplicación o plataforma habilitada, iniciar sesión y seleccionar la transmisión en vivo.

¿Cómo ver TNT Sports en Smart TV para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Los usuarios de Smart TV compatibles podrán instalar la aplicación correspondiente, iniciar sesión y acceder a la transmisión del partido en una pantalla más grande.

¿Cómo ver TNT Sports desde una PC o laptop para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Otra opción consiste en ingresar al sitio web oficial o a la plataforma autorizada desde una computadora. Luego de iniciar sesión, se podrá acceder a la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver TNT Sports mediante un operador de TV para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Muchos proveedores de televisión ofrecen acceso a TNT Sports tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online, utilizando las credenciales del servicio contratado.

¿Cómo ver TNT Sports en múltiples dispositivos para seguir River Plate vs. Rosario Central?

Dependiendo del plan contratado, las plataformas que ofrecen TNT Sports permiten acceder desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el encuentro desde cualquier lugar.

River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)