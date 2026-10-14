transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 5:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? En México comenzará a las 4:00 p. m. y en España a las 12:00 a. m. del día siguiente. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN es otra de las señales indicadas para mirar este cruce en Argentina.

River Plate vs. Sarmiento se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River Plate vs. Sarmiento se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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