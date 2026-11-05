transmitió el choque entre vs. tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming. Recuerda que este evento estuvo programado para este jueves 5 de noviembre en el Estadio de Fútbol José María Minella, a partir de la 1:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), pudiste seguir la televisación de TNT Sports para todo el pueblo argentino. No recomendamos Pelota Libre TV.

River vs. Aldosivi chocan por la fecha 16 Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River vs. Aldosivi chocan por la fecha 16 Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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