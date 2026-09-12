transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este sábado 12 de septiembre en el Estadio Monumental José Fierro, a partir de la 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de TNT Sports, podrás seguir la televisación de ESPN en toda latinoamérica. No recomendamos Pelota Libre TV.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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