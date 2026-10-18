transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 18 de octubre desde las 6:15 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, y a las 8:15 p. m. en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 5:15 p. m. y en España a la 1:15 a. m. del lunes 19 de octubre. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ESPN y Disney Plus Premium son otras opciones para seguir este cruce, según la disponibilidad de la transmisión en cada territorio.

River vs. Belgrano se ven las caras por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
River vs. Belgrano se ven las caras por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC