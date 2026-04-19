Desde el Monumental, vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 19 de abril desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)
Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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