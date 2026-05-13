Desde el Estadio Más Monumental, River vs. Gimnasia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por los cuartos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este miércoles 13 de mayo desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Por la Liga Profesional Argentina, River vs. Gimnasia se enfrentan en el Más Monumental con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: River Plate)
Por la Liga Profesional Argentina, River vs. Gimnasia se enfrentan en el Más Monumental con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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