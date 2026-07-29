Tras el inicio del Torneo Clausura 2026, River vs. Gimnasia jugaron por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina se pudo ver en vivo por ESPN Premium (o Pack Fútbol). Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, a las 7:15 p.m.) y se disputó en el Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) en La Plata.

La previa del partido

¿Cómo ver Gimnasia vs. River Plate por ESPN Premium / Pack Fútbol EN VIVO?

Los usuarios que cuenten con un operador de televisión por suscripción en Argentina y tengan contratado el Pack Fútbol podrán disfrutar del partido en vivo desde su televisor sintonizando la señal de ESPN Premium. Además de la transmisión del encuentro, la señal contará con programas especiales en la previa, análisis tácticos desde el campo de juego y la participación de su habitual equipo de relatores y comentaristas.

¿Cómo ver Gimnasia vs. River Plate por ESPN Premium desde el celular?

Para ver el partido desde un teléfono móvil en Argentina, es necesario utilizar la aplicación móvil de tu cableoperador (como Flow, DGO o Telecentro Play) o Disney Plus Premium para el resto de Latinoamérica. Desde allí, deberás iniciar sesión con tus datos de usuario, verificar que tienes activo el servicio y seleccionar la transmisión en directo.

¿Cómo descargar la aplicación de los cableoperadores para ver Gimnasia vs. River Plate?

Las aplicaciones oficiales como DGO, Flow o Telecentro Play están disponibles de forma gratuita en la Google Play Store para Android y en la App Store para iPhone y iPad. Una vez instaladas, deberás vincular tu cuenta del proveedor de cable o servicio de streaming para validar tu suscripción y habilitar el reproductor con el partido en vivo.

¿En qué dispositivos puedo ver la señal del partido por internet?

A través de plataformas como Disney Plus Premium, DGO, Flow y Telecentro Play, la transmisión es compatible con computadoras (ingresando vía navegador web), celulares Android, iPhone, tablets y dispositivos de transmisión hacia la pantalla como Chromecast o Apple TV.

¿Necesito tener televisión por cable para ver Gimnasia vs. River Plate?

En Argentina, para acceder a la señal de ESPN Premium en televisión por cable o satelital es requisito contar con un servicio activo y haber contratado el Pack Fútbol. Sin embargo, para los usuarios en el resto de Latinoamérica, el encuentro también se podrá seguir vía streaming de forma independiente a través de la plataforma de pago Disney Plus Premium.

¿ESPN Premium transmite todos los partidos del torneo?

No. ESPN Premium emite la mitad de los encuentros de cada fecha del campeonato argentino de Primera División, compartiendo los derechos televisivos con TNT Sports. Los aficionados deben consultar la programación oficial de cada jornada para confirmar qué canal emitirá cada partido, como en este caso el duelo entre Gimnasia y River.

¿Gimnasia vs. River Plate se puede ver en Smart TV por internet?

Sí. El encuentro podrá verse en un Smart TV a través de las aplicaciones nativas de Disney Plus Premium o de los operadores de TV paga (como Flow, DGO o Telecentro Play) instaladas en tu televisor. Solo es necesario abrir la app correspondiente y seleccionar la transmisión en vivo del partido.

¿En qué países está disponible la transmisión del partido?

En Argentina, el duelo se transmitirá por la señal codificada de ESPN Premium. Para los aficionados ubicados en el resto de Latinoamérica, el choque estará disponible a través de la señal de ESPN en televisión por cable y mediante la plataforma Disney Plus Premium.

River vs. Gimnasia por la Liga Profesional Argentina, . (Video: TyC Sports)