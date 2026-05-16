Desde el Estadio Monumental, River vs. Rosario Central juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. Otras opciones también podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 16 de abril desde las 5:30 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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