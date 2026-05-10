River vs. San Lorenzo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a los octavos de final del torneo. ¿En qué canales se podrá ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El encuentro será este domingo 10 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Argentina).

River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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