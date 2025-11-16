Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
TNT Sports EN VIVO, River vs. Vélez vía Disney Plus y Pelota Libre TV por la Liga Profesional
TNT Sports transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido River vs. Vélez, por una nueva edición de la Liga Profesional Argentina. Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. En Argentina fue televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano será a las 3:00 p.m., del domingo 16 de noviembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 5:00 p.m. Depor te ofreció todos los detalles de la transmisión en la web.
River vs Vélez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: River Plate