En el Mario Alberto Kempes, River vs. Belgrano se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final de la Copa de la Liga. El compromiso está pactado para jugarse este domingo 3 de diciembre a las 6:30 p.m. (hora argentina y 04:30 p.m. en Perú) y será transmitido por las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras igualar sin goles ante Instituto por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Martín Demichelos superó la fase regular y ahora está instalado en los cuartos de final, con el objetivo de seguir avanzando en busca de un nuevo título en 2023. Para este duelo, el DT apostará por sus mejores cartas.

Es un hecho que Enzo Pérez volverá a la alineación titular, luego de perderse el anterior duelo por haber sido expulsado en la derrota ante Rosario Central. Se trata del capitán y máximo referente del equipo, que podría estar jugando sus últimos partidos en River. Todo indica que regresará al once en reemplazo de Matías Kranevitter.

Sobre los demás jugadores, ‘Micho’ todavía no lo ha definido, especialmente los laterales. Santiago Simón tiene chances de ingresar por la banda derecha y en principio Enzo Díaz le gana la pulseada a Milton Casco. Por otro lado, no se descarta que Rodrigo Aliendro pueda sumarse a la formación en reemplazo de Manuel Lanzini. Más adelante hay más dudas, y hay tres nombres para una posición: Pablo Solari, Facundo Colidio o Nacho Fernández.

Belgrano, por su parte, llega a este partido tras caer por 4-1 ante Racing en el Estadio Juan Domingo Perón (Avellaneda). El equipo dirigido por Guillermo Farre quedó en la tercera posición del Grupo B y avanzó a la siguiente fase. Ahora tendrá que verse las caras con uno de los favoritos: el ‘Millonario’.





¿A qué hora juega River vs. Belgrano?

El partido River vs. Belgrano está programado para jugarse este domingo 3 de diciembre en el Mario Alberto Kempes desde las 4:30 del tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 6:30 de la tarde; mientras que en Bolivia y Venezuela se podrá ver desde las 5:30 de la tarde.





¿En qué canales ver River vs. Belgrano?

River vs. Belgrano, por los cuartos de final de la Liga Profesional, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





River vs. Belgrano: ¿dónde se juega?





