Desde el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, River vs Godoy Cruz se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 7 del Torneo de la Liga Profesional, este choque se jugará el miércoles 24 de julio desde las 5:30 p.m. (hora ecuatoriana y peruana) y 7:30 de la noche (hora argentina). El cuadro ‘millonario’ viene de conseguir un empate (2-2) ante Lanús en casa, por lo que necesita una victoria en condición de visitante. Este partido será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, Estadio TNT, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre, señales piratas. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

¿Cómo validar entradas para el Godoy Cruz vs. River? (Video: Godoy Cruz)