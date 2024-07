Este domingo 21 de julio, River vs Lanús juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, por la fecha 6 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está pactado para iniciar a la 1:00 p.m. (horario en Perú y Colombia, 3:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS por las señales de TNT Sports, TyC Sports, Estadio TNT y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor.com podrás seguir minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. El ‘Millonario’ busca recuperarse de la caída ante Riestra en la quinta jornada.

Así entrena River con miras al partido ante Lanús por la Liga Profesional. (Video: River)