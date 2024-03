En el Estadio Único Madre de Ciudades, Boca vs. Central Norte chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la Copa Argentina, este sábado 23 de marzo. El partido, que se dará durante las jornadas FIFA de selecciones, arrancará a las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:30 de la noche (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TyC Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Es evidente que Boca es el principal candidato y debe imponerse de manera convincente, sin dejar margen a dudas, frente a un oponente del Federal A. Los Xeneizes han tenido un año caracterizado por la inconsistencia, por lo que además de avanzar a la siguiente ronda, es crucial que muestre un desempeño sólido.

A los dirigidos de Diego Martínez le restan cuatro partidos decisivos para asegurar un lugar entre los cuatro mejores de su grupo en la Copa de la Liga, por lo que un triunfo frente a Central inyectará anímicamente. El centro de atención estará en Edinson Cavani. El uruguayo formará parte de la delantera junto a Luca Langoni y aspira a continuar aumentando su cuenta goleadora.

Para Central Norte, este partido tiene un significado especial, ya que no solo se enfrenta a Boca, sino que también marca el inicio de la temporada para ellos, dado que el Federal A aún no ha comenzado. Es una escuadra que ha enfrentado a los xeneizes en diversas ocasiones y que tiene la esperanza de ser la gran sorpresa del torneo.

Desde la vereda del Cuervo, Germán Lesman, su prinicpal carta en la ofensiva, podría representar una inquietud para la defensa de Boca, que a menudo muestra vulnerabilidades. Conocido como ‘Rooney’ por su similitud con el exjugador inglés, el futbolista, de 33 años y con una amplia experiencia, también ha jugado en la Primera División.

¿A qué hora juega Boca vs. Central Norte?

El enfrentamiento entre Boca vs. Central Norte tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades, este sábado 23 de marzo. El inicio del juego está programado para las 6:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 8:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 7:30 p.m.

¿En qué canal TV ver Boca vs. Central Norte?

El encuentro entre Boca vs. Central Norte se emitirá a través de TyC Sports en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.