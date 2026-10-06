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TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Benín: ver gratis por internet DIRECTV y Mi Telefe
Por un nuevo amistoso internacional, Argentina vs. Benín se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de TyC Sports, DIRECTV y Mi Telefe para Argentina. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Monumental, está programado para las 20:00 horas del martes 6 de octubre. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!
Argentina vs. Benín se ven las caras en amistoso internacional. (Video: AFA) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.