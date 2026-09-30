transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma TyC Sports Play. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, a partir de las 9:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. Además de TyC Sports, podrás mirarlo en suelo argentino vía Telefe y DIRECTV, mientras que en Bolivia estará disponible por Unitel y Fútbol Canal. No recomendamos Pelota Libre TV.

Argentina vs. Bolivia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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