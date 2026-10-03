transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 3 de octubre desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:00 p.m. y en España a las 2:00 a.m. del domingo 4. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! Telefe es la otra opción para mirar este cruce.

Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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