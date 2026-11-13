transmitió el amistoso internacional entre vs. , disputado este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. ¿Qué otros canales transmitieron este partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni? Toma en cuenta que también se pudo ver por las señales de Telefe y Mi Telefe, canales disponibles en las diversas cableoperadoras que trabajan en el territorio argentino. El horario de inicio del partido fue a las 8:00 p.m. en horario de Argentina, con dos horas menos en países como Perú, Colombia y Ecuador.

Argentina vs. Uruguay chocan en La Bombonera. (Video: Selección Argentina)
Argentina vs. Uruguay chocan en La Bombonera. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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