Desde el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, vs. Gimnasia de Chivilcoy juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible por la señal exclusiva de TyC Sports, a la cual se puede acceder por DIRECTV, DGO o TyC Sports Play. Eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputa este martes 24 de febrero las 7:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs Gimnasia por la Copa Argentina | VIDEO: Canal de Boca
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

