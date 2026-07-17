Este viernes 17 de julio desde las 7:45 p.m. (horario peruano), River vs. Aldosivi chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Copa Argentina 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TyC Sports, tanto en su versión televisiva como en digital en TyC Sports Play. Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Padre Ernesto Martearena será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Previa del River vs. Aldosivi

River Plate pondrá en marcha su segundo semestre este viernes 17 de julio cuando enfrente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El compromiso se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará dar el primer paso hacia uno de los objetivos que se trazó para la segunda parte del año. Enfrente estará un Aldosivi que intentará extender su buen momento en el certamen y dar una de las grandes sorpresas de la competencia.

El Millonario llega con la presión de confirmar su favoritismo en un torneo que suele ofrecer resultados inesperados. Además de pelear por el título, River sabe que la Copa Argentina entrega un cupo directo a la próxima Copa Libertadores, por lo que avanzar de ronda es una prioridad para un plantel que afrontará un calendario exigente. El vencedor de esta llave tendrá como próximo rival a Independiente Rivadavia, vigente campeón del certamen, que ya aseguró su clasificación a los octavos de final.

Aldosivi, por su parte, buscará aprovechar cualquier margen de error del conjunto de Núñez para seguir haciendo historia en la competición. El equipo marplatense eliminó con autoridad a San Miguel en su debut copero y ahora tendrá la oportunidad de medirse con uno de los clubes más poderosos del fútbol argentino. Con un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo en juego, se espera un partido intenso y de alta exigencia en Salta.

¿Qué canal transmite River vs. Aldosivi por la Copa Argentina?

El partido entre River Plate y Aldosivi, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, será transmitido en exclusiva por TyC Sports en Argentina. La señal posee los derechos televisivos del torneo y llevará todas las incidencias del encuentro desde el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con una cobertura especial desde la previa hasta el análisis posterior al compromiso.

¿Cómo ver TyC Sports en vivo por televisión?

Los hinchas podrán seguir el partido a través de TyC Sports en los principales servicios de televisión por cable y satélite del país. La señal está disponible en operadores como Flow, DirecTV, Telecentro, Claro TV, Supercanal y otros prestadores que incluyen el canal deportivo dentro de su programación.

¿Cómo ver TyC Sports Play para seguir River vs. Aldosivi?

Además de la televisión, el encuentro podrá verse mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y Smart TV, siempre que el usuario cuente con una cuenta habilitada por un operador de televisión compatible.

¿Cómo ingresar a TyC Sports Play?

Para acceder a TyC Sports Play, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación para dispositivos móviles. Luego deberán iniciar sesión con el usuario y la contraseña asociados a su proveedor de televisión paga. Una vez completado ese paso, podrán acceder a la transmisión en directo de River vs. Aldosivi y al resto de la programación deportiva disponible.

¿Se necesita pagar un abono adicional para ver TyC Sports Play?

No. TyC Sports Play no requiere un pago extra para quienes ya tienen contratado un servicio de televisión que incluya la señal de TyC Sports y sea compatible con la plataforma. En esos casos, el acceso está incluido dentro del paquete del operador.

¿Se puede ver River vs. Aldosivi desde el celular?

Sí. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier lugar utilizando la aplicación oficial de TyC Sports Play para Android o iOS. Con una conexión estable a internet y el inicio de sesión correspondiente, será posible disfrutar del partido en vivo desde dispositivos móviles.

¿Habrá transmisión por televisión abierta en Argentina?

No. Hasta el momento, la organización de la Copa Argentina confirmó que el partido entre River Plate y Aldosivi no será emitido por canales de televisión abierta. La cobertura oficial estará disponible exclusivamente mediante TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play.

River vs. Aldosivi vía TyC Sports. (Video: River Plate)