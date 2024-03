River vs. Estudiantes chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía TyC Sports y Star Plus por una nueva edición de la Supercopa Argentina. Este compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 9:10 p.m. (horario en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paragua, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, situado en la ciudad de Córdoba. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

River Plate llega a este partido después de empatar por 1-1 con Independiente de Avellaneda, en el duelo correspondiente a la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. A pesar de que el ‘Millonario’ comenzó ganando con gol de Miguel Borja, el ‘Rojo’ reaccionó inmediatamente y puso tablas en el marcador a través de Gabriel Ávalos.

Con este resultado, los dirigidos por Martín Demichelis alcanzaron las 18 unidades y se sitúan como líderes de la tabla de posiciones de la Zona A, registrando cuatro triunfos y seis empates, además de 18 goles a favor y 6 en contra. A falta de cuatro fechas para que termine la etapa regular del campeonato, los cuatro clasificados momentáneamente tienen la misma cantidad de puntos (18) y todo puede pasar.

Pensando en el encuentro de este miércoles ante Estudiantes de La Plata, Demichelis deberá elegir bien a sus hombres para que no se le escape un nuevo título a River. Tomando en cuenta que su rival de turno guardó a varios titulares el último fin de semana, a ‘Micho’ le queda preparar una buena estrategia para enfrentar a jugadores descansados y con mayor resto físico.

Una de las dudas que tiene Demichelis es la inclusión de Pablo Solario o Facundo Colidio en lugar Claudio Echeverri. Los tres futbolistas tienen características diferentes, por lo que en el último entrenamiento del martes evaluará quién reúne las condiciones para darle lo que pide el contexto de un duelo que desde la previa se sabe que será muy disputado.

Estudiantes de La Plata, por su parte, llega a este partido después de perder por 3-1 a manos de Sarmiento, en el encuentro disputado en el Estadio Eva Perón. A pesar de que los pupilos de Eduardo Domínguez se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Tiago Palacios, los locales reaccionaron con los goles de Joaquín Gho, Agustín Molina y Lisandro López.

A pesar de esta caída, los rioplatenses se mantienen como segundos en la tabla de posiciones de la Zona B con 18 puntos, dos menos que el líder, Godoy Cruz, que tiene 20 unidades. A falta de cuatro jornadas para que finalice la etapa regular de la Copa de la Liga Profesional Argentina, el ‘Pincharrata’ necesita asegurar su clasificación a las rondas de eliminación directa. Eso sí, el primer objetivo de Domínguez es sumar un título más venciendo a River en Córdoba.

¿A qué hora juegan River vs. Estudiantes?

El partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata está programado para este miércoles 13 de marzo desde las 7:10 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:10 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:10 p.m., en México a las 6:10 p.m., mientras que en España a la 1:10 a.m. del jueves 14.

¿En qué canal ver River vs. Estudiantes?

El partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será transmitido por la señal exclusiva de TyC Sports, disponible en los canales 629 (SD) y 1629 (HD) de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming vía TyC Sports Play; otra opción disponible será la de Star Plus, pero solo para Sudamérica. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán River vs. Estudiantes?

River vs. Estudiantes: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Esequiel Barco, Pablo Solari o Facundo Colidio; y Miguel Borja.

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Esequiel Barco, Pablo Solari o Facundo Colidio; y Miguel Borja. Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano; Javier Correa y Mauro Méndez o Edwuin Cetre.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR