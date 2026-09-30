Desde el Estadio Mario Alberto Kempes, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo Bolivia, este enfrentamiento estará disponible en la señal de Unitel y FútbolCanal; en Argentina, el duelo se verá por TyC Sports, Telefe y DIRECTV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador y una hora más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

Argentina vs. Bolivia se verán las caras en el Estadio Kempes. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se verán las caras en el Estadio Kempes. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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