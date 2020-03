SEGUIR, River 1-1 Atlético Tucumán por la última fecha de la Superliga Argentina desde la ciudad de Tucuman. Depor.com te cuenta cómo ver en vivo y en directo mediante links legales esta partido que puede definir al campeón del torneo argentino.

VER GOLES DE RIVER Y ATLÉTICO TUCUMÁN:

River vs Tucumán: Gol de Matías Suárez (Video: TNT Sport) (Trome)

Gol de Atlético Tucumán

▶ ¿Cómo y dónde ver FOX Sports En vivo desde una app?

Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

▶ Qué radios por internet online transmiten el partido, Atlético Tucumán vs. River

▶ Ver TNT Sports como paquete de cable pagado

En algunos casos, los operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellos no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar TNT Sports.

