Marcelo Gallardo ordenó el cambio de Rafael Santos Borré durante el minuto 66 del partido entre River Plate y Central Córdoba en la final de la Copa Argentina. El delantero explotó por la decisión y la reacción el técnico se viralizó en YouTube.

El futbolista colombiano salió enojado del terreno de juego. Cuando deseó suerte a Julián Álvarez -el juvenil que le reemplazó-, el ‘Muñeco’ se acercó al ‘cafetero’ para que muestra una actitud positiva.

“Cabeza arriba, cabeza arriba. Ey, no me agaches la cabeza”, gritó Gallardo, mientras Borré buscaba su lugar con los suplentes. No obstante, el atacante perdió el control y golpeó el banquillo, tal como lo muestran las imágenes en YouTube.

El entrenador de River intervino nuevamente desde su posición. “'Rafa', tranquilízate hermano. ¡No me agaches la cabeza la p... madre! ¡Piensa en el equipo! ¡Piensa en el equipo!”, añadió el estratega argentino.

La escena terminó en una anécdota. Al concluir el compromiso, con los ‘Millonarios’ campeones del torneo, los protagonistas dieron sus impresiones por lo ocurrido en pleno compromiso copero.

“Uno nunca quiere salir. Ya lo hablé con ‘Marce’ (Gallardo). Entiende las ganas de uno de hacer goles”, dijo Rafael Santos Borré en las celebraciones por un nuevo trofeo con la camiseta del cuadro argentino.

Mientras que ‘Napoleón’ aclaró el incidente en conferencia de prensa. “Tengo una muy buena relación humana con cada uno de ellos. Sé cuándo un jugador está caliente, porque yo también fui jugador y sé cuándo estuve ‘caliente’ y he reaccionado mal”, indicó.

“Pero cuando pasa ese momento de enojo y frustración personal, rápidamente vuelve todo a la normalidad”, zanjó el DT que ya sumó su tercera Copa Argentina dirigiendo los destino de ‘La Banda’.

