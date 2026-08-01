Por un amistoso internacional de clubes, Atlético de Madrid vs. Manchester United se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de Movistar Plus+. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, tendrás que pagar una suscripción. Recuerda que este encuentro está programado para las 8:00 a.m. del sábado 1 de agosto, en horario peruano, desde el Strawberry Arena de Solna, en Suecia.

Previa del partido: Atlético de Madrid vs. Manchester United

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por Movistar Plus+?

Los aficionados podrán seguir el partido amistoso entre el Atlético de Madrid y el Manchester United a través de Movistar Plus+. La transmisión en vivo incluirá la señal del encuentro, la previa, el relato en español y el análisis de este atractivo duelo de pretemporada entre colchoneros y ‘Red Devils’.

¿El partido por Movistar Plus+ es gratis?

Para poder ver este amistoso entre Atlético de Madrid y Manchester United por la señal de Movistar Plus+, será necesario contar con suscripción o membresía activa para acceder a la señal en vivo.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por Movistar Plus+ desde el celular?

Los usuarios de Android e iPhone podrán ver el partido ingresando a la aplicación oficial de Movistar Plus+ en sus teléfonos. Solo deben buscar el canal oficial encargado de la transmisión, dirigirse a la pestaña de transmisiones en vivo y sintonizar el encuentro desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por Movistar Plus+ en una computadora?

El encuentro también se podrá seguir desde una laptop o PC ingresando a Movistar Plus+ desde cualquier navegador web. Al dirigirse al canal correspondiente, los aficionados encontrarán el reproductor de video en directo, donde además podrán interactuar en el chat en vivo en tiempo real con otros seguidores.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por Movistar Plus+ en Smart TV?

Quienes prefieran disfrutar del partido en pantalla grande solo necesitan abrir la aplicación de Movistar Plus+ instalada en su Smart TV, consola de videojuegos o dispositivo de streaming (Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, entre otros). Buscando el canal oficial de la transmisión, tendrán acceso inmediato a la señal en vivo con alta definición.

¿Qué ofrece la transmisión de Movistar Plus+ durante el partido?

Además de los 90 minutos del partido amistoso, la transmisión en Movistar Plus+ suele ofrecer una previa detallada con la alineación y los datos tácticos de ambos equipos, comentarios en vivo, repeticiones de las mejores jugadas y la interacción en directo con los aficionados a través del chat de la plataforma.

Atlético de Madrid se enfrenta a Manchester United en amistoso internacional. (Video: @ManUTD)