La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 entra en su recta final. Este lunes 26 de octubre, a las 3 p. m. (hora peruana), Londres será escenario de la edición número 70 del prestigioso galardón, creado en 1956 por la revista francesa France Football. Aunque la elección está en manos de un jurado internacional de cien periodistas especializados, los aficionados también expresan sus preferencias a través de las apuestas.

Según datos de Betsson Group, Harry Kane es el jugador que concentra más apuestas a nivel mundial en su plataforma para ganar el trofeo. El delantero inglés del Bayern de Múnich llega tras una destacada temporada, en la que marcó 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección inglesa, además de conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

En el segundo lugar aparece el español Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, quien vuelve a figurar entre los nombres que concentran mayor interés entre los apostadores. Su capacidad para organizar el juego y su influencia en el mediocampo de la selección española campeona del mundo, lo mantienen entre las figuras destacadas de la temporada.

La tercera posición corresponde a Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas en la actualidad. El atacante del Barcelona vuelve a estar entre los protagonistas de la disputa y, con 19 años, aspira a convertirse en el ganador más joven de la historia del galardón.

Lionel Messi ocupa el cuarto lugar entre los jugadores que concentran más apuestas a nivel mundial en Betsson. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro y campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, continúa despertando interés entre los usuarios, pese a no llevarse el título Mundial con Argentina este 2026.

Cierra la lista de los cinco nombres más elegidos por los usuarios, Kylian Mbappé. El delantero francés, una de las principales estrellas del fútbol internacional, busca sumar el Balón de Oro a su palmarés individual. Su capacidad goleadora y su protagonismo con Francia y el Real Madrid lo mantienen entre los nombres que concentran la mayor atención de los aficionados.

Messi mantiene su vigencia en Latinoamérica

Las preferencias cambian al observar el mercado latinoamericano. Si Kane concentra más apuestas a nivel mundial, en la región el nombre más elegido es el de Lionel Messi, seguido por Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz.

El liderazgo del argentino resulta especialmente llamativo si se considera que ocupa el cuarto lugar en las apuestas globales. A sus 39 años, Messi sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial. Sus ocho Balones de Oro y la conquista del Mundial de Qatar 2022 con Argentina consolidan una trayectoria que lo mantiene como referente para los aficionados latinoamericanos.

En Perú, el duelo entre Messi y Yamal deja un dato particular. Aunque el argentino reúne más apostadores, en una proporción de 13 a 8 frente al español, el monto total apostado por el joven delantero del Barcelona es casi un 220 % superior al acumulado por el astro de Rosario. Es decir, más usuarios se inclinan por el ex capitán albiceleste, pero el dinero total apostado a favor de Yamal es considerablemente mayor.

Las cuotas de Betsson Group para ganar el Balón de Oro 2026 en el mercado peruano también muestran diferencias entre los candidatos: Harry Kane figura con 1.37, seguido por Yamal (3.00), Mbappé (17.00), Messi (35.00) y Rodri (40.00).

Con Kane al frente de las apuestas mundiales y Messi como el jugador más elegido en Latinoamérica, crece la expectativa a pocas horas de la gala. Este lunes, Londres será escenario de la elección que definirá quién sucederá a Ousmane Dembélé y se llevará uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol.