Barcelona vs. Eibar en vivo: canales, TV y horarios para ver el partido de la Liga Santander

Barcelona y Eibar juegan este sábado 19 de octubre en el estadio Municipal de Ipurúa po rla jornada nueve de la Liga Santander. El equipo de Ernesto Valverde adelantó en conferencia de prensa que el equipo viene de dormir dos noches lejos de la ciudad por las huelgas generales en Cataluña. El partido se juega desde las 6:00 horas y se transmitirá vía DirecTV Sports, Mitele Plus, Movistar Laliga y Movistar+.

La Liga Santander continúa este fin de semana con partidos muy emotivos. El Barcelona llega con la intención de conseguir tres puntos para pelear la parte más alta de la tabla de posiciones. Por su parte, Eibar urge de una victoria para salir de la parte baja. Depor seguirá el minuto a minuto desde la web y te dará la mayor información con estadísticas, tabla de posiciones, horarios, canales, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Eibar tendrá la ventaja de estar de local y junto a sus hinchas, qué mejor oportunidad para vencer por primera vez al Barcelona en Ipurua, habida cuenta de las bajas (Gerard Piqué, Dembelé) con las que cuenta Ernesto Valverde para afrontar el choque y que quizás puede reservar algún jugador ante el duelo europeo de la próxima semana.

Los eibarreses llegan en una dinámica ascendente, sobre todo en Ipurúa, donde remontaron al Sevilla en una magnífica segunda parte para el recuerdo y ganaron también al Celta. En ambos encuentros, Mendilibar cambió su 4-4-2, a un 4-3-3, reforzando la medular y dando más libertad a Edu Expósito, algo que se prevé que repita el sábado.

Dentro de las bajas importantes, Eibar no podrá contar con Ramis en el eje de la defensa, y Correa es seria duda, si bien el resto del equipo está disponible y Mendilibar pondrá en liza a su once de gala, ése que tan buenos momentos de fútbol ha dado en las últimas jornadas.

En el caso de Barcelona, el equipo afrontará con mucha tranquilidad tras el receso por los encuentros de Eliminatorias Eurocopa 2020 de la selección nacional, y con una racha de cuatro partidos seguidos con victoria: tres en la Liga y uno en la Liga de Campeones, después del tropiezo en el campo de Granada (2-0).

El central Gerard Piqué , por acumulación de amarillas, y el delantero francés Ousmane Dembélé , por expulsión en el choque contra el Sevilla, no han sido convocados por sanción. El joven Jean-Clair Todibo y su compatriota Samuel Umtiti (ha viajado a Eibar y ya tiene el alta médica) se deberán jugar una plaza para compartir el centro de la defensa azulgrana con el otro galo, Clément Lenglet.

Un dato a considerar es que Barcelona y Eibar juegan por sexta vez en el Municipal de Ipurúa, con un claro signo victorioso para los barcelonistas, al haber ganado los primeros cuatro partitos (0-2, 0-4, 0-4 y 0-2) y empatado el último partido (2-2), el curso pasado, con el que se cerró la Liga, con el Barcelona ya campeón.

ALINEACIONES POSIBLES PARA EL BARCELONA VS. EIBAR

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Todibo, Lenglet, Jordi Alba; Artur, Busquets, De Jong; Ansu Fati o Griezmann, Luis Suárez, Messi.



Eibar : Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Escalante, Edu Expósito, Diop; Orellana, Quique González, Inui.



Estadio: Ipurúa.



Árbitro: Melero López, colegio andaluz.



TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA SANTANDER

MÁS INFORMACIÓN DEL PARTIDO

Puestos: Eibar (14º, 9 puntos); Barcelona (2º, 16 puntos)



La clave: El centro del campo armero y las bajas del Barcelona pueden resultar importantes en el desenlace del partido.



El dato: El EIbar podría sumar su tercera victoria consecutiva en Ipurúa.



El entorno: Como siempre que acude el Barcelona, Ipurua presentará un lleno absoluto en las gradas y la animación está asegurada.



CANALES POR PAÍS PARA VER EL BARCELONA VS. EIBAR

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes



Canadá beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada



Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile



Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes



Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes



Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT



México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere



Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru



España Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+



Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT



Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD



Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT



Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes