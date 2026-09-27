Bolivia vs. Paraguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo amistoso internacional en el Audi Field. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En todo el suelo boliviano se podrá ver por ESPN y en su versión de streaming vía Disney Plus, mientras que en suelo paraguayo será televisado por GEN (Canal 12). Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro, el domingo 27 de septiembre? A las 3:30 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Bolivia vs. Paraguay: previa del partido

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay en vivo en Bolivia?

El partido entre Bolivia y Paraguay podrá verse en territorio boliviano a través de ESPN, señal que tendrá a su cargo la transmisión televisiva del amistoso internacional.

¿Cómo ver Bolivia vs. Paraguay por ESPN?

Los aficionados en Bolivia podrán seguir el encuentro mediante la señal de ESPN contratada a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite que ofrecen el canal en el país. Entre ellos figuran Entel, Tigo y Cotas.

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay por Disney+?

El encuentro también estará disponible vía streaming a través de Disney+, plataforma que ofrece la señal de ESPN para los usuarios que cuenten con el plan correspondiente.

¿Se podrá ver gratis Bolivia vs. Paraguay en Bolivia?

La opción televisiva anunciada para Bolivia es ESPN, mientras que por internet estará disponible Disney+. Por ello, los aficionados deberán contar con acceso al servicio de televisión contratado o con una suscripción habilitada para la transmisión en streaming.

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay en vivo en Paraguay?

En Paraguay, el partido podrá seguirse a través de GEN, señal que cuenta con los derechos para transmitir los encuentros de la Selección Paraguaya. La programación también registra a GEN Web entre las alternativas digitales.

¿Cómo ver Bolivia vs. Paraguay por GEN?

Los hinchas paraguayos podrán sintonizar GEN mediante su señal televisiva para disfrutar del amistoso internacional. El canal forma parte de las opciones habituales para seguir los partidos de la Albirroja en territorio paraguayo.

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay ONLINE?

Los usuarios paraguayos tendrán como alternativa GEN Web, mientras que en Bolivia podrán recurrir a Disney+, plataforma que ofrece la transmisión de ESPN en streaming.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Paraguay?

Bolivia y Paraguay se enfrentarán este domingo 27 de septiembre. El inicio está programado para las 5:30 p.m. en Bolivia y las 6:30 p.m. en Paraguay, de acuerdo con la programación consultada.

Bolivia vs. Paraguay se enfrentan en un amistoso internacional, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y GEN. (Video: La Verde)