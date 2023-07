Este 20 de julio arranca la fiesta más grande del fútbol femenino: la Copa Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023. Para esta edición y por primera vez, 32 delegaciones competirán para coronarse campeonas, entre ellas, tres selecciones sudamericanas (Argentina, Brasil y Colombia). Por lo pronto, Estados Unidos es la favorita, tras ganar el título en Francia 2019, por lo que buscará sumar su quinta copa junto a sus estrellas Alex Morgan y Megan Rapinoe (quien ya anunció su retino, tras este torneo). Todo hace indicar que será un hito deportivo, no solo por las expectativas de audiencia, las cuales alcanzarían los más de 2 mil millones de espectadores -nunca antes visto en este certamen-, también porque se ha confirmado la entrega de compensaciones económicas a cada una de las jugadoras que participarán desde la fase de grupos.

Hay más detalles de los que se podría hablar de este Mundial. Por ejemplo, ¿sabían que doce de los 32 entrenadores que habrá en este torneo serán mujeres? Es la cifra más alta en la historia de este certamen; además, habrá más futbolistas madres, respecto a las ediciones pasadas, ya que las federaciones han permitido que sus seleccionadas puedan viajar con sus hijos y sus respectivos cuidadores. Todos estos son avances importantes de destacar en un contexto en el que aún hay mucho trecho por recorrer en el fútbol femenino, en especial, en América Latina.

Por lo pronto, los esfuerzos por instaurar una liga profesional en los países de nuestra región ha dado frutos. Brasil aparece en la mayoría de los Mundiales, mientras que sus similares de Argentina y Colombia (con tres participaciones cada uno) siguen sus pasos. ¿Qué se puede esperar de estas delegaciones en Australia y Nueva Zelanda 2023? Para responder esta pregunta, Depor conversó con tres colegas, uno por cada selección, para que nos revele los detalles de cada una de los equipos que representarán este lado del continente.

Conmebol lanzó una campaña para apoyar a las selecciones sudamericanas en el Mundial Femenino de Fútbol 2023. (Video: Conmebol)

¿En qué condiciones llegan al Mundial?

Para arrancar con este análisis, es preciso hacerlo con el campeón de la última Copa América 2022, Brasil. La ‘Canarinha’ llega a este certamen, luego de haber disputado dos amistosos de preparación, el primero con Chile el 2 de julio, donde ganó por 4-0 (con goles de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana Bertolucci y Geyse Ferreira), y luego contra China, partido que se disputó a puertas cerradas y donde también celebraron las latinoamericanas por 3-0 (con goles de Kathellen, Rafaelle y Luana). Para el periodista Allan Caldas, enviado especial de TV Globo, “Brasil llega a la Copa en un gran momento”, incluso con la confianza de los hinchas, todo gracias al trabajo de su entrenadora Pia Sundhage: “Desde que asumió como DT en agosto de 2019, ha renovado no solo el equipo, también algunas estructuras de trabajo. Se ha mejorado las condiciones de las selecciones femeninas sub-17 y sub-20, y creó la sub-15. Ahora, Pia lleva el resultado de esta renovación a la Copa, con jugadores jóvenes como Kerolin, Duda Sampaio, Angelina y Bruninha”.

Tomando nuevamente como base el certamen continental del año pasado, toca hablar de la selección Colombia. Las subcampeonas dirigidas por Nelson Abadía también sumaron minutos de juego antes de su debut en este mundial (previsto para el lunes 24 de julio contra Cora del Sur). Si bien el primer amistoso contra Irlanda se suspendió antes de los 30 minutos (por una falta que ‘asustó' a las jugadoras europeas ), el segundo contra China se igualó 2-2. “Durante los últimos seis meses, los trabajos se han dado en microciclos mensuales, además de los compromisos de fecha FIFA. Incluso, hubo una gira en marzo por Europa”, dio a conocer José Gabriel Celis, periodista de Rotonda Deportiva. Eso sí, un detalle importante a destacar es que su plantel, según señaló Celis, “llega con la selección más experimentada en su historia, en cuanto a promedio de edad (26 años), y eso es muy favorable para sus aspiraciones”.

En el caso de Argentina, tercer lugar en la Copa América Femenina 2022, es preciso indicar que tuvo su partido de despedida el último viernes 14 de julio, contra la Selección Peruana, a la que venció por 4-0, con goles de Mariana Larroquette (17′), Estefanía Banini (43′), Yamila Rodríguez (61′) y Camila Gómez (96′). Un punto importante en esta delegación es el trabajo que ha hecho Germán Portanova, DT de la ‘albiceleste’, para darle una identidad de juego a sus convocadas y así pelear por una clasificación. “Esta selección llega mucho mejor preparada, que lo que fue Francia 2019. Después de ese Mundial, las jugadoras reclamaron ciertas modificaciones: un nuevo cuerpo técnico, mejoras en la preparación, en un contexto donde se empezaba a tener un torneo semiprofesional. Ahora, Argentina llega después de haber disputado fechas FIFA, con Portanova y su larga trayectoria en el femenino, un mes entero trabajando en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y con clasificación directa al Mundial”, precisó Catalina Sarrabayrouse, corresponsal de Olé para este Mundial.

Brasil se coronó campeón de la Copa América Femenina 2022, logrando así su clasificación al Mundial 2023. Colombia quedó en segundo lugar y Argentina en tercero, ganando ambos también un cupo en esta cita mundialista. (Foto: AFP)

¿Quiénes serán las protagonistas?

Brasil cuenta con uno de los poderíos deportivos más importantes de este lado del continente, siendo la jugadora más representativa Marta Vieira Da Silva, quien disputará su sexta y última cita mundialista en su carrera. Pese a sus 37 años, es una de las jugadoras con mayor vigencia, con 17 goles en Mundiales (pose un total de 122 anotaciones en 186 partidos jugados a lo largo de su carrera), siendo así la goleadora absoluta en la historia de este torneo (incluyendo su versión masculina del torneo). “No se puede dejar de mencionar a Marta y su trayectoria, pero Brasil también está aprendiendo a jugar sin ella, preparándose para la transición, ya que ha anunciado que este será su último Mundial. Geyse, Debinha, Kerolin, Adriana, Ary Borges y Duda Sampaio son jugadoras que la están pasando bien y pueden ser decisivas para esta Copa”, detalló Caldas.

En Colombia, sin duda alguna, la jugadora que se llevará todas las miradas será Linda Caicedo , delantera que juega en el Real Madrid y que es la esperanza, aunque no la única, de la selección ‘cafetera’. Para Celis, la atacante de 18 años “es la llamada a figurar, pero está en proceso de maduración. También destacan Catalina Usme (33), goleadora histórica con 66 anotaciones y capitana de la selección -incluso con más tantos que Falcao, que posee 37-, así como Catalina Pérez, arquera que va por su tercer Mundial”. No obstante, agregó que si de ataque se trata, hay que tomar en cuenta que “si bien Caicedo juega de delantera, también va de extremo. Usme es delantera propiamente, pero juega desde atrás y no es ‘9′. Mayra Ramírez es la única ‘9′ de la selección y creo que debería destacarse, incluso fue quien metió los goles en la Copa América, pero si no está, es probable que Colombia tenga problemas para anotar”.

En el caso de Argentina, la importancia que tiene este equipo radica en la convocatoria hecha por Germán Portanova, no solo llamando a jugadoras con experiencia y de equipos ranqueados (como Estefanía Banini del Atlético de Madrid), también por el exhaustivo trabajo de scouting que ha hecho el DT, desde su incorporación a la AFA. Por todo ello, el plantel que posee la ‘albiceleste’ también tiene chances de pelar su clasificación a octavos. “No podemos habla de la selección Argentina y no mencionar a Banini, que llega recuperada de su lesión a la rodilla y un buen paso por la liga española, Florencia Bonsegundo (Madrid CFF) es otra jugadora a destacar. Mariana Larroquette, que hace poquito llegó al Orlando Pride de Estados Unidos, y Yamila Rodríguez, jugadora de Palmeiras, que terminó siendo nuestra máxima goleadora de la Copa América 2022 (aquel año estuvo en Boca Juniors)”, detalló Sarrabayrouse.

¿Qué retos se han planteado cumplir?

El elenco de Pia Sundhage llega como uno de los favoritos de la región, especialmente, por lo hecho contra sus pares europeos en abril pasado ( enfrentó a Inglaterra por al Finalissima , donde perdió por penales, y a Alemania, al cual ganó por 2-1), así como por los resultados de sus últimos amistosos. “Hasta finales del 2022, nuestro objetivo realista era llegar a los cuartos de final y, quién sabe, con un cruce favorable, pasa a semifinales. Hoy veo a la selección brasileña como candidata al título”, indicó Caldas. No obstante, ¿qué equipos serán sus rivales de grupo? Brasil debutará contra Panamá el próximo 24 de julio, aunque su partido clave será contra Francia. “Allí se puede decidir el primer puesto del Grupo F, que probablemente les permita escapar de Alemania en los octavos de final. En la tercera ronda, Brasil se enfrenta a Jamaica de la peligrosa Khadija Bunny Shaw, pero con favoritismo para el cuadro brasileño”, explicó el colega de TV Globo.

Para el profesor Abadía, el grupo de Colombia será uno de los más parejos, teniendo en cuenta que todas las integrantes de esta serie son subcampeonas continentales. Con esto en cuenta, vale recalcar algunos detalles, según apunta Celis: “Por rendimiento, Corea del Sur (subcampeona de la Copa de Asia) llega en un buen nivel, por los sus últimos amistosos, Marruecos (subcampeona de la Copa Africana de Naciones) llega de empatar sin goles -incluso contra Italia-, por lo que se apunta a que posee una buena defensa; pero Alemania (subcampeona de la Eurocopa) genera muchas dudas, luego de perder con Sambia en uno de sus últimos partidos. Pese a esto, no se puede obviar que las teutonas tienen a Alexandra Popp, una de las jugadoras más importantes en la historia de su selección, además el equipo posee varios títulos internacionales”. En este contexto, para el colega de Rotonda Deportiva, “el objetivo más realista es llegar a los octavos de final e igualar lo hecho en Canadá 2015″.

Aunque Portanova y sus jugadoras han logrado un tercer lugar en la última edición de la Copa América 2022, lo cierto es que, a nivel femenino, Argentina nunca ganó un partido en un Mundial, por lo que ahora “ellas buscarán ser protagonistas y podrán hacer historia con al menos sumar un triunfo en este escenario mundialista”. Pero, ¿quiénes son las rivales? “Italia llega mucho mejor preparado que en Francia 2019, ya que ahora posee una liga profesional; Sudáfrica está con los ánimos ‘calientes’, porque los 30 mil dólares que le corresponde a cada jugadora por llegar a etapa de grupos no se les entregará, por decisión de su federación, por eso se negaron a jugar su último amistoso. Finalmente está Suecia, que es la selección de elite en el grupo, con muchas futbolistas de renombre y campeonas de la Champions. Hablando de clasificación, si se gana a Sudáfrica, se empata con Italia y -muy posible- se pierda contra Suecia, se tendría la chance de pasar a octavos de final”, precisa la enviada de Olé.

La selección femenina de Colombia apunta pasar a los octavos de final, gracias al presente deportivo de sus futbolistas, entre ellas, Linda Caicedo, delantera del Real Madrid. (Foto: Antena 2)

¿Cómo va la cobertura de la prensa local?

Luego del título de la Copa América, empatar con Inglaterra en la Finalissima (aunque por penales se perdió el título) y ganar sus amistosos contra Alemania, Chile y China, la expectativa de la prensa, así como de los hinchas está a tope. A diferencia de otros países de Latinoamérica, el fútbol femenino ha ganado más espacio en los medios, por lo que la apuesta por la cobertura de este Mundial ha sido mayor, que en ediciones pasadas del certamen, un hecho que Allan Caldas catalogó como “una explosión”. Asimismo, dio a conocer que “en la empresa donde trabajo, 11 colegas y yo estamos en Australia para cubrir la selección brasileña para TV Globo (el canal abierto más grande de Brasil), Sportv (canal cerrado) y para el sitio web de Globo Esporte. En los últimos años, la presencia del fútbol femenino en la parrilla de programación ha aumentado mucho, tanto en Globo como en Sportv. Y hay otros vehículos mediáticos que valoran el deporte en el país”.

Pero no todo es emoción. La otra cara de la moneda es Colombia. “La expectativa de este Mundial es baja, porque en los mismo medios no se ha hablado mucho de eso, incluso, el comentario más común fue ‘vamos a hacer material para tres partidos’, es decir, no se cree que el equipo pase la fase de grupos”, explicó José Gabriel Celis, quien también señaló que no se vive un ambiente de Mundial en la calles, como sí sucede cuando juega su par masculino cualquier otro certamen. Eso sí, aclaró que “medios, como Win, RCN y Caracol, han mandado a sus enviados especiales, pero no van a transmitir todos los partidos. Lo que me ha llamado la atención ha sido la presencia de algunos medios independientes. Hay muchos periodistas independientes que van a estar en el Mundial, como Mafe Franco de Matchday Woman. Sin embargo, con el inicio del campeonato masculino, este se está llevando todas las luces”.

En el caso de Argentina pasa algo muy particular. El éxito que ha tenido la selección masculina ha hecho que las expectativas por ver los resultados de su par femenino crezca como la “espuma”. Por ello, Catalina Sarrabayrouse comentó que el DT y las jugadoras “se han encargado en las entrevistas que daban de separar su trabajo de lo hecho por la ‘Scaloneta’. Muchos no entienden el recorrido del femenino y pretenden o proyectan a que las chicas también deban salir campeonas”. Si bien no es el escenario idóneo, al menos cuentan con la atención de los medios, un hecho que merece ser destacado: “Se les está dando mucho más alcance y se ha hablado mucho en la previa, no solo porque más medios van a viajar, en relación al anterior Mundial, también porque hay una mayor cultura de difusión del fútbol femenino. También las marcas se han unido para llevar a más periodistas a cubrir este Mundial”. ¿Y tú, te perderás este Mundial?





