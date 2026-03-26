Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026.
Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Brasil vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el Gillette Stadium de Boston, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los partidos más atractivos del jueves 26 de marzo.

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Francia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Francia?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: ESPN México, Disney+ Premium México
  • España: DAZN Spain
  • Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Puerto Rico: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean
  • Costa Rica: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

