Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Brasil vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el Gillette Stadium de Boston, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Francia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Francia?
Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Brasil - Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ESPN México, Disney+ Premium México
- España: DAZN Spain
- Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean
- Costa Rica: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte